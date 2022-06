office x é um atelier de arquitectura fundado por Sara Maduro e Raffaele Sarubbo com sede em Lisboa e Roma.

A pratica projectual do atelier varia em função do projecto que enfrenta. Considerando cada caso como único, o projecto assume como ponto de partida a análise do contexto: económica, dimensional, formal, histórica, urbanística, orográfica, paisagística, etc.

Independentemente da escala, a pesquisa do atelier está centrada na criação de novos espaços que são concebidos em função das relações que o elemento projectado desenvolve com os espaços pré-existentes e vice-versa.