A IDR é uma empresa que comercializa soluções integradas de domótica. Integra um grupo com experiência desde 1997 no mercado da automação industrial e representa a marca TELETASK para Portugal, PALOP e Brasil. A TELETASK fabrica produtos de domótica de alta qualidade e fiabilidade, desde 1984. Sendo uma das pioneiras, converteu-se num dos maiores fornecedores de sistemas domóticos. É também uma das marcas com mais experiência em todo o mundo e oferece produtos com provas dadas. A TELETASK marca tendências a nível mundial em mais de 40 países e não apenas na Bélgica, de onde é originária. Os seus produtos de design intemporal e exclusivo, para além das extensas funcionalidades, tornaram-na num parceiro sólido com uma experiência inigualável. A experiência, aliada aos recursos que constituem a IDR, tornam as nossas soluções de domótica uma mais valia para o seu projeto.