A Contacto Atlantico é um atelier de Arquitetura, estabelecido em Portugal, com escritórios na Avenida Marginal no Estoril fundado em 1996 pelo Arquiteto André Caiado.Com extensa experiência em arquitetura, planeamento urbano, design, paisagismo, engenharia e gestão de projeto, temos como objectivo trabalhar com qualidade e eficiência para os nossos clientes.A nossa perspectiva global e as relações privilegiadas que mantemos com os nossos clientes nacionais e internacionais permitem-nos apoiar clientes de todos os modos em todos os continentes.Devemos o nosso sucesso a uma equipa dedicada e qualificada, liderada pelo Arquiteto André Caiado, com uma profunda compreensão de todos os aspetos da prática da arquitetura. Afirmamos orgulhosamente que usamos tecnologias de ponta para obter os melhores ambientes para o uso dos humanos.