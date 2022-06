Ingarden tem a sua origem num negócio familiar que começou há quase 70 anos, em 1950, expandiu-se de forma equilibrada e consistente ao longo dos anos até à sua expressão actual.

Importamos, armazenamos e distribuímos plantas artificiais, árvores artificiais, frutas artificiais e jardins verticais artificiais, com mais de 30 modelos diferentes.

Com Showrooms em Lisboa e no Porto, onde recebemos os nossos clientes e exibimos em excelentes condições mais de 4000 artigos diferentes que são seleccionados de acordo com as tendências atuais e estilos de moda.