A Azulcer nasceu, unindo o saber e a dedicação de uma equipa com vários anos de expreriencia na área da ceramica, com o objectivo de colocar ao alcance de qualquer pessoa a oportunidade de ter um revestimentos cerâmico artesanal, em qualquer formato.

Fundada em 2016, a Azulcer tem a sua unidade de produção na zona de Lisboa, onde evolui continuamente e aposta no aperfeiçoamento das técnicas de fabrico e na formação dos seus recursos humanos com o objectivo de crescimento sustentavel. Seguindo de perto a tradição da ceramica artesanal portuguesa utilisando as materias-primas e as tecnicas tradicionais transmitidas de geração em geração, para levar a nossa tradição de azulejarias pelo mundo.