A STONHARD é líder mundial no fabrico de sistemas de pavimentos contínuos, com uma experiência de quase 100 anos.

Os nossos pavimentos são feitos para resistir em ambientes industriais, comerciais e institucionaisde intenso desgaste.

Oferecemos produtos de elevada durabilidade. Cobrimos as necessidades de desenho, estéticas e de engenharia mais exigentes, fornecendo apoio, com a nossa experiência e conhecimento, desde o início até ao final do projecto.

Adequamos a instalação dos nossos pavimentos à disponibilidade de tempo dos nossos clientes, sem interromper a sua actividade.

A STONHARD é mundialmente reconhecida pela sua excelência. A marca STONHARD é sinónimo de qualidade pelos seus trabalhos de instalação, pelo seu serviço inigualável, e pela garantia única de fabricante e instalador STONHARD.

ALGUMAS REFERÊNCIAS STONHARD:

ACPA, Alliance Unichem Farmaceutica, AMCOR Packaging Portugal, ANA - Aeroportos de Portugal, Autoeuropa, Azeites Gallo, Banco Alimentar Contra a Fome, BEL Portugal, Carnes Primor, Colep Portugal, FIMA / Unilever, Ford Electrónica, Fundação Champalimaud, Gelpeixe, Grundig / Delphi, Grupo Ibersol-Restaurantes, Holmes Place - Health Clubs, Hovione Farmacêutica, INCM-Imprensa Nac. Casa da Moeda, Infarmed - I. N. Farm.Medicamento, Milupa Comercial, Nigel, Nobre Alimentação / Campofrio, Oceanário de Lisboa, Ogma - Indústria Aeronáutica, Panrico, Pingo Doce / Jerónimo Martins, Procter & Gamble / Fater, Recheio C. & C. / Jerónimo Martins, Reckitt Benckiser, Riberalves.