A NEAR é uma empresa que desenvolve a sua atividade no âmbito da renovação e construção (residencial, comercial e de serviços) com uma visão e postura renovada e atuaisl. É uma empresa dinâmica eque assume o compromisso de satisfação para com o cliente. O nome pretende refletir isso mesmo, a NEAR pretende estar perto para ajudar a criar as soluções adequadas a todos os clientes.

A NEAR é uma das marcas pertencentes ao Grupo NEAR, das quais fazem parte a New Area e a Áreas, cada uma ligada a um determinado segmento na área da construção.

A New Area é uma marca que está vocacionada para o tratamento de espaços exteriores, em todas as suas vertentes, desde a sua conceção e construção até à sua manutenção. Aposta na qualidade criativa e técnica, inovação e desenvolvimento constantes, de forma a ir além das expetativas do cliente.

A Áreas é uma marca especializada em reparações domésticas diversas, ao domicílio, como por exemplo: pintura, trolha, canalização, eletricidade ou carpintaria, executando serviços em todo o país. Distingue-se pela qualidade, disponibilidade, credibilidade e competência.