*ANFOO* AN•FU Inspirado numa rua pitoresca de Xangai.

ANFOO STUDIO é um estúdio de Arquitectura e Interiores, fundado em Xangai, China, por três Arquitectas Portuguesas: Joana Alves, Marta Pinheiro e Sofia Silva.Inspiradas por uma cidade global, onde a inovação e criatividade são uma constante diária, a criação do estúdio de Arquitectura foi um passo natural na partilha das experiências adquiridas, após vários anos a residirem em terras Asiáticas. O ANFOO STUDIO é um espelho do cruzamento de culturas, do choque cultural Ocidente vs. Oriente e das viagens à descoberta das exóticas paisagens Asiáticas.Com presença em Lisboa e Xangai, a equipa do ANFOO STUDIO trabalha todos os dias para criar espaços atractivos e funcionais, enquanto inova e experimenta novas ideias e soluções.