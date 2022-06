A BLART – Be Creative, pertence á Esboçarticular, Lda., surgiu em 2015 no norte dos pais, Freguesia de Avintes e tem loja aberta ao público na Rua 5 de Outubro nº2829 em Avintes, Vila Nova de Gaia.Representa o trabalho e a dedicação de uma equipa de profissionais especializados nas áreas artísticas, nomeadamente: Arquitetura, Artes plásticas, Restauro, Design Gráfico, Design Produto, Design de Interiores e Decoração tanto em serviços como em conceção de produtos.A marca é complementada com o serviço e produtos de parceiros igualmente especializados nas áreas de mobiliário “for home” e “ for office”, divisórias, iluminação, pavimentos e revestimentos.

Desta forma, a BLART Be creative pretende contribuir de forma positiva com: serviços de acordo com a legislação e normas de qualidade; produtos que acompanhem a evolução e exigências do mercado, que garantam a satisfação do cliente nas áreas apresentadas.Pretende assim ser uma mais-valia para quem nos contacta, com o tato e minucia sempre presente no tratamento de cada solução apresentada. Tende a unir a vertente artística á vertente humana, guiando-nos pela criatividade. Garantindo a satisfação de cada cliente através de soluções atuais e inteligíveis, ajustadas aos requisitos de cada caso.