Nossa empresa está envolvida em todas as fases da construção, desde projetos de arquitectura (incluindo turnkey) até o design de interiores.

A empresa surgiu da junção da arquitecta Raisa com o construtor Alexandre Peter que tem atuação independente no mercado europeu (Alemanha, Bélgica, Espanha e Portugal) há 18 anos e há 30 anos no Brasil. Agora como uma nova empresa buscamos parcerias com demais empresas de renome e consolidadas no mercado algarvio.

Temos como objetivo a prestação de serviços no ramo da construção civil e arquitectura, atuando em:

Preparação de obras;

Projetos de arquitectura;

Design de interiores;

Demolições;

Construções;

Ampliações;

Reestruturações e remodelações;

Pinturas;

Impermeabilizações e demais serviços da construção.





Garantimos trabalhos realizados com qualidade e responsabilidade, juntamente com flexibilidade e eficiência com base na análise das necessidades de cada trabalho.

Entre em contacto conosco e faça seu orçamento gratuito.