Com início em Outubro de 2016, a DARQE nasce da determinação de dois empreendedores com formação em arquitetura e engenharia civil. Pretende-se um serviço rigoroso, que desenvolva ideias e as concretize, focados no cumprimento das exigências atuais, no cumprimento dos prazos e na procura de soluções que conciliem aspetos fundamentais como a qualidade, a funcionalidade, a estética e a economia.