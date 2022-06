A Ecocriações é uma empresa de Arquitetura, Construção, Mobiliário e Equipamentos. A nossa empresa detem as seguintes marcas associadas: BUILD PLACES, EXPOCABELEIREIROS como marcas associadas ao setor de construção civil e montagem de Salões de Cabeleireiros. A nossa visão em termos de abordagem da Arquitetura centra-se na criação de ambientes adaptáveis, convidativos, românticos e emocionantes. Acreditamos que a arquitetura e os ambientes estão profundamente conectados, e que cada um deles exerce uma influência e causa um efeito no outro. Somos inovadores e criativos. Cada membro da nossa equipa vem com um conjunto único de habilidades e, juntos, podemos criar o seu projeto materializando assim o seu sonho.