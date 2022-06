Porque acreditamos que cada casa, tem uma história única para contar ...

Projetamos e decoramos mediante o campo energético de cada cliente, aliamos a arquitectura á ciência e ao mindset de cada um.

E é esse o conceito de decoração da Home Traces, porque o mais importante para nós, não é decorar uma casa, mas sim senti-la e

experienciá-la.

Foi a pensar em fazermos diferente que seguimos um ramo residencial único e inovador. Em tempos em que a nossa vida mudou, a sociedade reconstrui-se, e em que é tão importante o nosso bem estar interior, o nosso equilíbrio mental e emocional, decidimos seguir um rumo onde trabalhamos o padrão energético de cada cliente.

Como? Através

do estudo do mapa astral, da energia da casa, do local, dos

desequilíbrios vibracionais de cada cliente. Tudo é estudado ao pormenor, colocando em prática os cinco sentidos, olfato, paladar, audição, tato e visão, iremos "ensinar " o cliente a se conectar com a sua casa para, desta forma viver uma vida mais equilibrada