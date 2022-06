Jesus Pereira & Cunha – Construção, Lda é uma empresa recente composta por profissionais com elevada qualificação e mais de 30 anos de experiência na Construção Civil. Fazendo assim umas das empresas mais competentes, experientes no mercado actual e merecedora da confiança dos nossos clientes.

Actualmente a vasta equipa com valências nas diversas actividades, desenvolvemos projectos próprios de construção e reabilitação, baseados num portefólio com investimento sustentado, para além de nos dedicarmos à implantação de projectos para os nossos clientes, nomeadamente: Edifícios habitacionais; Urbanização; Moradias; Espaços Comerciais; Remodelação e Reconstrução; Reabilitação Urbana Todo o tipo de trabalhos associados à Construção Civil Direcção de Obras; Medição de projectos e obras;Em conjunto com os nossos fornecedores apresentamos equipamentos e serviços da melhor qualidade /preço.