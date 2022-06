A empresa Lombo do Ferreiro actua no sector do comércio e fabrico de cutelaria, dando visibilidade ao artesanato e indústria local, e desenvolvendo novos produtos com sinergias entre os artesãos e fabricantes. Aposta numa forte presença online, inovando no comércio electrónico e aproveitando toda a divulgação internacional que este permite.

Este projecto nasceu em 2008 quando os promotores colocaram online a loja www.commerciol.com, que serviu de base para reunir todos os produtos, as informações históricas, os artesãos e os fabricantes destes sectores.

Desde essa data os promotores realizam workshops semestrais de cutelaria artesanal, para divulgar e partilhar conhecimentos, e estiveram presentes nas feiras nacionais e internacionais, de maior relevância, relacionadas com a divulgação dos produtos portugueses e do artesanato.

Em 2010 foi registada pelos promotores a marca Lombo do Ferreiro, em honra do local arqueológico que representa esta arte e a sua importância local.

A Loja das Facas surge como um cimentar deste projecto online, assumindo-se como um portal que representa não só a cutelaria de qualidade nacional como outras marcas de renome internacional.

Ser uma empresa que com grande importância na área de negócio onde actua, pois além da vertente comercial também têm em vista a sua valorização e visibilidade internacional.

A empresa presta um serviço útil à sociedade, ao turismo, à região e ao país, salientando a história e saberes artesanais de grande valor, alguns deles em vias de extinção.

A missão da Loja das Facas passa por ser uma empresa que promove a divulgação do artesanato local, cutelarias e marroquinaria, potenciando o desenvolvimento destas actividades privilegiando a sua comercialização online no mercado nacional e internacional.

Servir de meio de informação, divulgação, e formação das artes e saberes relacionados com este sector.

Satisfazer os nossos clientes como fornecedor de produtos de qualidade, específicos ou personalizados, com garantia de preços competitivos, de forma cómoda e com prazos de entrega de acordo com as suas expectativas.

Integridade, Associativismo, Parceria, Saber fazer, Satisfação do Cliente, Qualidade, Profissionalismo.