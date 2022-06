A Distri7 é uma empresa familiar Portuguesa e iniciou atividade em Setembro de 1994. Com uma vasta experiência no ramo mobiliário a nível nacional e internacional, servimos os nossos clientes com rapidez, qualidade e competência.

A Distri7 especializou-se na fabricação de mobiliário em pinho e outras madeiras. Aliamos as técnicas artesanais com as tecnologias mais recentes, permitindo-nos ser um parceiro sólido e confiável.A nossa equipa de trabalho adapta-se à visão e necessidades de cada cliente, dedicando todo o seu respeito e dedicação a cada um. Esta atitude de trabalho, permitir que nossas coleções simbolizem o estilo, o caráter e a qualidade dos nossos móveis.