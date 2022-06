Certified Passive House Designer

Arquitetura Inteligente

Somos apaixonados por tecnologia e inovação. A arquitetura inteligente combina as necessidades do cliente, a tecnologia inteligente e o design eficiente.

Nurture Design

Mas principalmente preocupamos com a sustentabilidade na construção, seguindo as melhor práticas de projeto de arquitectura, incorporando estratégias bioclimáticas e ambiente construído saudável, levando em consideração princípios ecológicos e um uso eficiente de recursos.

Nurture Design, é um spin-off da empresa INNER Value. Para nós, desde a fundação em 2014, essa sempre foi uma área de actividade estratégica. Agora, com o Nurture Architectural Design, podemos oferecer a mesma qualidade dos nossos serviços de arquitetura com um foco maior no processo criativo e inovador. Reforçamos, este compromisso de gestão de valor com a arquitetura bioclimática ,de eficiência energética, construção sustentável- nZEB e Passive House, que dá pleno suporte à nossa visão.

Let's start nurturing the future of living today.

O que é um nZEB?

Os edifícios com necessidades quase nulas de energia (NZEBs) têm um desempenho energético elevado. A reduzida necessidade de energia que esses edifícios necessitem resulte em grande medida de energia proveniente de fontes renováveis, designadamente a produzida no local ou nas proximidades.

O novo decreto-lei (DL) 118/2013 por transposição da Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios do Parlamento Europeu e do Conselho, determina que, os edifícios novos licenciados após 31 de Dezembro de 2020, deverão ser Edifícios com necessidades quase nulas de energia – nZEB

Necessidades energéticas

Redução das necessidades energéticas totais dos edifícios. Redução da dependência energética.

Quota de energia renovável

Energia proveniente de fontes renováveis, designadamente a produzida no local ou nas proximidades.

Energia Primária e CO2

Redução do consumo total de energia primária e emissão de CO2. O Governo português anunciou na COP 22 o objetivo nacional de alcançar a neutralidadecarbónica até 2050.

O que é uma Passivhaus?

Passive House é um conceito construtivo que define um padrão de elevado desempenho que é eficiente, sob o ponto de vista energético, saudável, confortável, economicamente acessível e sustentável.

Eficiência Energética

A Passive House é o mais elevado padrão de eficiência energética a nível mundial: as poupanças energéticas atingem os 75% em comparação com os edifícios convencionais.

Acessível

Uma Passive House pode ser construída ao mesmo preço que um edifício convencional. Os custos de operação de uma Passive House são substancialmente mais baixos que um edifício convencional devido às reduzidas necessidades energéticas e de manutenção.

Confortável

A Passive House contribui para o bem-estar e saúde dos seus ocupantes. O ambiente interior numa Passive House é caracterizado pela boa qualidade do ar, conforto térmico (temperatura mínima 20ºC e temperatura máxima 25ºC) e inexistência de grandes variações térmicas.

Sustentável

Numa Passive House há uma redução drástica das emissões de CO2, devido à eficiência energética. O conceito Passive House contribui para a proteção climática pela menor dependência de combustíveis fosseis.

nZEBs e cidades sustentáveis

Enfoque na gestão das necessidades energéticas com origem local e de proximidade

João Pedro Quaresma

Arquitecto, Certified Passive House Designer, Perito Qualificado em Eficiência Energética , MRICS, Certified Project Manager IPMA-C, Real Estate Development Expert, Assessor Construção Sustentável LiderA