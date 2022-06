Foi nos tempos de adolescência que Graziela Costa se apaixonou pela fotografia. A imagem, a estética da mesma, tornou-se para ela mais do que uma forma de ver a arte. A partir daí comprou a sua primeira máquina e começou a disparar para tudo o que lhe transmitia boas sensações. Com um portefólio preenchido - entre fotografias tiradas com polaroids, lomos e outras máquinas analógicas - Graziela é uma amante da fotografia de espectáculo e moda. Vive em Lisboa, mas um dia, há-de pegar no seu portefólio, na sua máquina, e correrá o mundo a fotografar.





Graziela está disponível para: - Sessões fotográficas: moda, pessoais e institucionais; - Fotografia de eventos: desfiles, cerimónias, congressos, empresas, universidades, turismo, aniversários, desporto, entregas de prémios e outras festas; - Documentação; - Promoção de artistas; - Tratamento e edição de imagem.