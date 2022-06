Este atelier surge da vontade do arquitecto conciliar a sua experiência com a prática da arquitectura a nível local, servindo as necessidades de clientes particulares e empresas. Uma pequena empresa que privilegia a versatilidade e a relação próxima com outros profissionais e clientes, procurando harmonizar e coordenar a vontade das partes envolvidas no projecto.

O objectivo final é a materialização de programas e ideias na obra concluída, no fundo o propósito da arquitectura.