À medida da imaginação

Ideia que está por trás da missão do Grupo Acrilmolde e nos conduz desde 1982. Sermos uma referência e oferecer aos nossos clientes um serviço chave na mão nas áreas do retalho, decoração de espaços comerciais e eventos.Com o objectivo de oferecer uma gama de serviços cada vez mais abrangentes e responder eficazmente às solicitações dos nossos clientes e parceiros, a Acrilmolde desenvolveu uma nova unidade fabril (URBY) dedicada à produção de mobiliário de madeira com 1400 m2. Apostando na última geração de maquinaria para madeira e em formação profissional, temos a capacidade e a logística para implementar os mais diversos projectos desenhados à medida de cada parceiro.

As sinergias dentro do Grupo Acrilmolde (com uma área de produção de 7400m2) permitem-nos desenvolver projectos recorrendo a diversas matérias primas no sector dos acrílicos, plásticos, madeira, ferro e impressão digital, disponibilizando verdadeiramente um serviço chave na mão.

Com o know-how acumulado, e a nossa equipa de Arquitectura e Design, a Acrilmolde tem a capacidade de interpretar, desenvolver e acompanhar a instalação de cada projecto (Cozinhas, Roupeiros, Espaços Comerciais ou Feiras e exposições), permitindo-nos assim garantir a satisfação total do nosso parceiro.