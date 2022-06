A PortoBaixa é uma marca registada criada pelo crer dum grupo de investidores portuenses que há muito acreditam e operam na reabilitação urbana da sua cidade.

Cientes que juntos geram mais e melhor decidiram unir conhecimento e esforço resultando de tal união um grupo que permite, a quem com ele trabalha , obter a confiança de investir num mercado que , contra corrente, tem crescido e mostrado que em Portugal a tendência na Área da construção civil começa a seguir contornos semelhantes à dos seus parceiros do centro da Europa. Impulsionados pelo crescente interesse estrangeiro pela cidade que nela procura conhecer o seu património, a sua cultura, usufruir do seu clima e da sua relação privilegiada com o rio que tem no Vinho do Porto a sua representação máxima, o centro da cidade do Porto tem sido alvo dum crescente interesse por parte de quem investe. A cultura regressou ás ruas da Baixa, o lazer refloresce, o comércio tradicional volta agora com ar mais cosmopolita e sofisticado e, em particular as gerações mais jovens , voltam a escolher o centro da cidade para viver. Património mundial , o centro histórico da cidade do Porto oferece uma paisagem única a quem a vê , no entanto quando iniciamos esta aventura de reabilitar edifícios (muitos deles em total estado de ruína) o panorama geral do edificado era desolador. Desde então já muito fizemos mas sentimos que muito ainda há por fazer não escondendo um enorme prazer e com um certo orgulho temos que confessar, em poder estar a contribuir para esta transformação e revitalização da cidade que tanto nos queremos. A isso aliamos uma paixão inexcedível naquilo que fazemos. Se quiser fazer parte deste momento único que se vive na cidade, junte-se a nós.