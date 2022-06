O atelier Carla Ramalho foca-se em apresentar soluções rápidas, práticas e económicas através de soluções de design contemporâneas, desenvolvendo projetos residenciais e comerciais feitos 100% online. O objectivo do atelier é conseguir criar um ambiente personalizado que responda de forma positiva às necessidades e gostos dos seus usuários. Ajudar nas melhores escolhas entre qualidade/preço; criar layouts novos para a divisão; aconselhar e responder a todas as dúvidas relacionadas com o tipo de mobiliário, cores, texturas e iluminação; ajudar a mudar a decoração de um espaço alugado sem fazer "estragos", tudo num serviço online, onde recebe o projeto na sua caixa de email.

Também disponibilizo o serviço de imagens 3D fotorealistas, para que possa ter uma imagem real do espaço, quer para clientes individuais, arquitetos, construtores e imobiliárias.