Ana Lúcia Teixeira, publicitária, jornalista e fotógrafa. Nacionalidade portuguesa. Atua na produção de fotografias, livros e audiovisuais na empresa Estúdio de Ideias Gestao de Comunicação. http://www.estudiodeideias.com

Pós-graduada em Marketing pela UFRGS, Brasil e graduada em Comunicação Social - Publicidade / Propaganda e Jornalismo pela PUCRS, Brasil, com certificação em licenciatura pela Universidade do Porto, em Portugal.

No inicio da carreira trabalhou em agências de publicidade e setores de marketing de empresas no Rio Grande do Sul, Brasil.

Há 25 anos optou pelo mercado editorial, na produção de fotografias, livros e audiovisuais. Os projetos são autorais e atende clientes e entidades do mercado do Brasil e Portugal.