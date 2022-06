Na CIVILRIA juntamos a experiência de mais de 25 anos e a solidez financeira com as competências técnicas para a atividade de desenvolvimento imobiliário. Atuamos de forma verticalizada, desde a conceção ao projeto, passando pela construção e comercialização. Agregamos também a área de Gestão de Ativos onde gerimos uma carteira com mais de 50.000m2 de imóveis de rendimento do Grupo.