Somos uma Empresa de segurança com serviço de central permanente 24 horas por dia.

Protejamos, orçamentamos e instalamos todo tipo de segurança residencial, comercial e industrial.

Alarmes de Intrusão com aviso a policia, camaras de video vigilância com acesso directo por telemóvel, domótica residencial, controlo de acessos, automação de portas e portões, video porteiros com atendimento no telemóvel.