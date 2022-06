Atualmente o trabalho da mube tem incidido em projetos de habitação, sobretudo na área da reabilitação de edifícios e residências.

Desde o ano 2000 que a mube desenvolve projetos de arquitetura e planeamento urbano, mantendo como princípio mobilizador a procura de soluções inovadoras e eficazes perante as múltiplas solicitações do mundo, desenvolvendo trabalho em todos os tipos de programas e locais, combinando diferentes escalas e tipologias de intervenção.

A mube desenvolve trabalhos em todo o país com particular relevância na zona centro entre Lisboa e Leiria. Contudo a nossa experiência internacional vem-se acentuando nos últimos dois anos enquanto parceiros de empresas estrangeiras com investimentos em Portugal ou como parceiros de empresas nacionais com investimentos no estrangeiro.

---------------------------------------------------------------------English Version-----------------------------------------------------------------

Currently the work of MUBE has focused on housing projects, especially in the area of rehabilitation of buildings and homes.

Since 2000 the MUBE develops projects of architecture and urban planning, keeping as a mobilizer principle the search for innovative and effective solutions given the numerous requests of the world, developing work in all types of programs and sites by combining different scales and types of intervention.

The MUBE develops jobs nationwide particularly relevant in the central zone between Lisbon and Leiria. However our international experience comes up accentuating the past two years as partners of foreign companies with investments in Portugal or as partners of national companies with investments abroad.

----------------------------------------------------------------------French Version-----------------------------------------------------------------

Actuellement, MUBE mets l'accent sur des projets de logement, en particulier dans le domaine de la réhabilitation des bâtiments et des maisons.

Depuis 2000, MUBE développe des projets d'architecture et de planification urbaine, en gardant comme objectif la recherche de solutions innovantes et efficaces pour répondre à la demande de nos client. Nous nous développons chaque jour nous intervenons dans differents domaines et dans differentes régions.

MUBE propose des opportunités d'emplois dans la zone centrale du pays entre Lisbonne et Leiria. Nous sommes aussi présent à l'international via des investissement à l'étranger et nous sommes partenaires des entreprises étrangères qui investissent au Portugal.