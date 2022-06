BoConcept é o nome da marca da cadeia de mobiliário mais globalizada da Dinamarca, com mais de 250 pontos de venda em mais de 60 países pelo mundo.

Não somos apenas mais uma loja de mobiliário. Não somos iguais aos outros porque trabalhamos com design de interiores há mais de 60 anos. Na BoConcept, temos fortes convicções que comandam tudo o que fazemos. Estão no nosso design, no respeito para com o nosso legado dinamarquês, em todos os países onde nos poderá encontrar e, especialmente, na nossa relação com o cliente.

Serviço de Decoração de Interiores - Sabemos que redecorar pode ser desafiador, e se precisa de ajuda no projeto completo da sua casa nova ou para saber qual sofá escolher para um ambiente, estamos aqui para ajudar. Marque já o nosso serviço de consultoria em casa ou na nossa loja.

lisboa@boconcept.pt