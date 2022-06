Fotografia de Interiores e Arquitectura

[Pt] Espero ,em todos os locais, criar imagens únicas, que retirem o melhor do sítio e que sejam especiais para o cliente. _____________________________________

[En] I hope in all locations, create images with emotional impact, captivating, getting the very best of places and make it in a way special to the client. _____________________________________

[Es] Espero que en todos los lugares poder recrear una emotiva y cautivadora fotografía, obteniendo el mejor de los lugares y que es especial para el cliente.