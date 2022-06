A nossa empresa foi criada em Novembro de 1995, existindo há mais de duas décadas. Inicialmente, a empresa possuía uma outra designação, a saber: CONSTRUÇÕES IZES & RODRIGUES, LDA., sendo uma sociedade entre dois irmãos: Almiro Izes e Ramiro Rodrigues. Contudo, ao longo dos anos, verificaram-se algumas alterações na sua designação tendo culminado com a atual, isto é, CONSTRUÇÕES IZES.O core business das CONSTRUÇÕES IZES incidem e, continuam a incidir, na Construção Civil e Obras Públicas. Ao longo de todos estes anos, a nossa empresa teve sempre como “farol” qualidade de excelência nas suas construções/obras e a total satisfação dos seus clientes. Não somos mais uma empresa de construção... estamos totalmente dedicados na diferenciação pela qualidade das nossas construções e pela positividade e amabilidade que sustenta todas as relações com os nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, sejam eles nacionais ou internacionais.Procuramos ser competitivos no mercado, inovadores nos nossos processos de produção e socialmente responsáveis. Estes princípios são os que nos regem e temos muito orgulho em afirmar que temos conseguido dar cumprimento aos mesmos.Apesar das dificuldades sentidas pelo país, nos últimos anos, a nossa empresa manteve sempre a sua atividade, embora muito mais diminuída, mas manteve-se sempre na “luta”, na busca dos seus objetivos... e temos conseguido!Agora que a 2.ª geração da família está, gradualmente, a assumir a gestão das CONSTRUÇÕES IZES a esperança no futuro é enorme, assim como o empenho, dedicação e profissionalismo.O nosso futuro passa por modernizar de forma ainda mais abrangente e transversal toda a empresa, atingir elevados índices de crescimento e vincar fortemente a nossa presença no mercado nacional na indústria da Construção Civil e das Obras Públicas!Nascemos em 1995, estamos a crescer desde então e ansiamos por um futuro consigo!Muito Obrigado pelo vosso contínuo apoio!!