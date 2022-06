PT:

O Estanho é um metal simples, branco, brilhante e dúctil, contido no minério cassiterite. Estanhos Grão Vasco propõe-se, utilizando processos de fabrico artesanais e antigos, a desenvolver peças de arte com as linhas de design actual.Realizamos diversos tipos de trabalhos, por encomendas dos mais diversos objetos para o consumidor final, instituições particulares ou públicas. Caso deseje fazer uma encomenda, contacte-nos.

EN:

Pewter is a simple, white, shiny and ductile metal contained in cassiterite ore.Estanhos Grão Vasco proposes, using traditional and old manufacturing processes, to develop pieces of art with the current design lines.We make several types of work for orders, of various objects for the final consumer, private or public companies. If you wish to place an order, please contact us:

FR:

L'étain est un métal simple, blanc, brillant et ductile, contenu dans le mineral de cassitérite.Estanhos Grão Vasco propose de développer des deuvres d'art avec des traits de design actuel en utilisant des processus de fabrication artisanale et ancienne.Nous réalisons différents types de travaux, en commandant les objets les plus divers pour le consommateur final, les institutions privées ou publiques. Si vous souhaitez passer une commande, contactez-nous:

DE:

Zinn ist ein einfaches, weißes, glänzendes und duktiles Metall in Kassiterit-Erz.Estanhos Grão Vasco schlägt vor, nach traditionellen und alten Herstellungsverfahren Kunstwerke mit den aktuellen Designlinien zu entwickeln.Wir führen verschiedene Arbeiten durch, von Bestellungen aus verschiedensten Objekte für Endverbraucher, private oder öffentliche Institutionen. Wenn Sie eine Bestellung machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte: