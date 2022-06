​Para nós do atelier Paola Alterio Design de Interiores cada projecto é único.A personalidade e lifestyle do cliente, assim como as necessidades do espaço, são as principais inspirações e directrizes.Com uma abordagem ecléctica e contemporânea, assinamos projectos onde o design e a funcionalidade do espaço se encontram, interagem e se harmonizam.Nossa equipa idealiza e executa projectos de Arquitectura, Design de Interiores, Perspetivas 3D e Remodelação com chave na mão que são direccionados para as áreas Residencial, Hoteleira, Empresarial e pequenos negócios.Oferecemos várias alternativas de trabalho e serviços que são ajustáveis e flexíveis a cada caso.