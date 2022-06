é arquitectura é uma empresa com mais de 17 anos de experiência.

Desde 2014 baseada na experiência em projetos de reabilitação urbana e em competências de Building Consultancy tem participado em enúmeros projetos de consultoria imobiliária no âmbito da reabilitação de edifícios em Lisboa e desde Dezembro 2015 é parceira da KW AREA (Keller Williams), exercendo-se funções de consultoria e mediação imobiliária.

Estamos vocacionados para projectos de urbanismo, arquitectura, design e decoração, destinados às mais diversas áreas de actividade, que desenvolve desde a concepção, passando pelo licenciamento, até ao acompanhamento da obra.

Sob a nossa coordenação, contamos com a colaboração de equipas de técnicos nas especialidades que envolvem a arquitectura, (engenharia, paisagismo, etc.), tendo em vista soluções integradas e equilibradas em termos funcionais, estéticos e financeiros, mas também duráveis, com baixos custos de manutenção e respeito pelo ambiente.

Da nossa actividade podemos destacar a nossa experiência em:

- Projectos de equipamentos de ensino, de apoio à infância e a idosos;

- Projectos na área da restauração e bebidas, de espaços de comércio em geral e de escritórios;

- Projectos habitacionais, com forte incidência na reabilitação de edifícios;

Em qualquer das áreas, garantimos rapidez no licenciamento junto das entidades oficiais (mesmo em "casos difíceis"), pois o nosso conhecimento da legislação e sua aplicação aos casos concretos, foi reforçado pela passagem do arqto João Velez pela CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, permitindo definir estratégias com segurança, evitar burocracias desnecessárias e assim conseguir poupanças de tempo e dinheiro ao cliente. Também fazemos projectos de legalização.

Trabalhamos com um empreiteiro e após executarmos o projecto de arquitectura este pode apresentar o orçamento para obra.