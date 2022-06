Paisagem Adequada LDA

Tal como o nome indica, esta empresa, pelos serviços que fornece, é uma paisagem completa e adequada, pois na área das piscinas ela define-se através dos seguintes 4 ramos:

1). PISCINAS EM BETÃO OU EM FIBRA (iGUi). a) Construímos piscinas em betão ao mais alto nível de qualidade. O cliente tem uma vasta possibilidade de escolha em relação ao revestimento, desde do liner até pastilhas (EZARRI). *O revestimento EZARRI, de qualidade excepcional, é o mais solicitado devido as suas cores únicas, à aderência e à resistência ao desgaste, e ao choque. b) Fornecemos e instalamos piscinas em fibra iGUi com uma garantia de 15 anos. Fabricadas em Portugal, representam a melhor escolha em termos de assistência.

Seja em betão ou em fibra os nossos sistemas de filtração garantem a qualidade da água e a satisfação do cliente.

2). SPAS. a) Hot Tubs. De qualidade canadense (BEACHCOMBER) e europeia (WELLIS), os nossos jacuzzis vêm preparados para satisfazer todos os gostos, em termos de tamanhos, equipamentos e conforto. b) Saunas. Na dimensão que desejar são sinonimo de máxima elegância e conforto. c) Banhos Turcos. Traga o seu projeto, nós damos-lhe a solução.

*WELLGARVE - NOVA LOJA DE SPAS (FEVREIRO 2017). - mais informação para breve*

Revitalize o seu corpo, a sua mente.

3). EQUIPAMENTOS E PRODUTOS. Na nossa loja dispomos de todo o tipo de equipamentos: bombas, filtros, bombas de calor, coberturas, iluminação, doseardores (sal e pH) etc. E produtos: químicos, materiais de limpeza, etc.

4). MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA. a) De forma profissional garantimos a qualidade da água e cuidamos do seu jardim durante todo o ano. b) Na área que nos compete damos assistência técnica de forma a solucionar da melhor forma cada problema que surgir.

De forma não resumida,

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO