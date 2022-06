Benogue Mudanças e Transportes.

Designação que engloba o serviço de Mudanças e recolha, embalagem, transporte e distribuição nacional e internacional de mercadorias, Obras de Arte, Cofres, Pianos e carga geral.

Atentos à especificidade exigida pelo mercado actual, promovemos a aumento da produtividade e a fiabilidade do negócio das empresas com soluções qualitativas no domínio da logística e transporte, tendo como preocupação constante a adaptação casuística às necessidades de cada cliente.

Esse compromisso com o cliente é alcançado graças a optimização de cada solução, garantindo tempos de resposta reduzidos, disponibilizando recursos técnicos e humanos qualificados.Com dedicação e transparência, trabalhamos todos os dias para servir os nossos clientes, reforçando assim, os laços de confiança que sempre nos uniram.

Queremos mostrar quem somos e desta forma transmitir a solidez e confiança com que rumamos para o futuro.Este é o princípio que nos norteia e como gostamos de coisas simples, chamamos lhe Benogue - Empresa de Mudanças e Transportes, porque este nome fala por si.

Somos afinal, uma marca de confiança do Portugueses.

Na expectativa de podermos propor soluções mais competitivas para a concretização dos seus objectivos, aguardamos particularmente gratos a oportunidade de estabelecer consigo, relações de trabalho em Mudanças e Transportes.