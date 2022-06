Fazemos peças de decoração com plantas suculentas.

Vendemos e alugamos arranjos, centros de mesa, jardins verticais, etc. Desenvolvemos projectos à sua medida.

Trabalhamos com um grupo de plantas conhecido por suculentas.As suculentas são plantas que armazenam água nas suas folhas, sendo por isso resistentes à seca. Isto não significa que não necessitem de água, mas sim que precisam de ser regadas com muito menos frequência que as outras plantas. Esta é desde já uma vantagem na sua utilização. Outra característica apaixonante é o seu leque de formas e cores. Para além do período de floração, as suculentas têm aspecto de flor todo o ano!

Os nossos arranjos utilizam substrato adequado à sua manutenção por muito tempo, minimizando o desperdício que ocorre com os arranjos de flores cortadas. Sendo assim uma alternativa mais ecológica e sustentável. De referir ainda que são plantas de crescimento lento, o que as torna a escolha ideal para manter um arranjo como novo durante muito tempo. Trabalhamos com grande diversidade de espécies que podemos adaptar ao seu gosto ou às características do ambiente onde vão ser instaladas. As suculentas são adequadas a ambientes exteriores ou interiores com bastante luz.