A Brise - Arquitectura e Construção, é um atelier de arquitectura, planeamento, projecto de mobiliário e design de interiores que possui como diferencial o serviço de obras globais. Fundada em 2015 no Rio de Janeiro e trazida para Lisboa em 2017, a Brise busca inovar na criação de projectos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente, valorizar a regionalidade, ter o compromisso de desenvolver projectos sustentáveis e acessíveis no quesito mobilidade, e principalmente tornar real os sonhos e desejos escondidos por detrás de cada risco ou rabisco de nossos clientes. Acreditamos que os arquitectos têm o dever urgente de mitigar os efeitos da mudança do quotidiano de vida da população do séc. XXI, ao projectar edifícios para habitação ou uso público que tragam bem-estar para todos e a criação de espaços optimizados . Situada em Lisboa, trabalhamos por todo Portugal Continental, Madeira e Açores.