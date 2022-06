es1arq

atelier de arquitectura fundado em 2003, por Elisabete Saldanha. Desenvolveu projectos de raiz e na área da reabilitação, dentro e fora do país, são ex: hoteis, habitações, comercio, escritórios, equipamento ligado à saúde e educação.

Em paralelo e há mais de 10 anos, integra a equipa de projecto e apoio de obras, numas das maiores empresas de construção do sector, acedendo a um know how ilimitado nas mais diversas áreas da construção, que estão na vanguarda da tecnologia e uma rede de contactos extensa no território nacional e internacional.

Orientado para um serviço chave na mão, trabalha em pareceria com equipas multidisciplinares; desde o projecto à construção, paisagismo e decoração.

A preocupação em integrar os edifícios na paisagem, nas diversas geografias, associados a contextos socioculturais e económicos, é constante. As soluções focam se na pretensão do cliente e em superar as espectativas.

Produto desta postura, é Guimarães House, premiado pela Archdaily, como melhor edifico na área da Reabilitação em 2016.