A QFProject Building surge no mercado da construção civil no início de 2008, como uma alternativa,especificamente vocacionada sobretudo para a recuperação de património, ampliações e remodelações de espaços habitacionais, tendo como objectivo ganhar espaço e crescer num mercado em que a oferta existente se torna a cada dia mais precária e pouco profissional. O nosso objectivo é resolver os problemas e responder às questões colocadas no âmbito da arquitectura e da construção. Relacionar e coordenar projetos; traduzir os mesmos em propostas justas e sérias; construir o que o projecto manda, respeitando o trabalho de todos. Recuperar uma casa? Um edifício? Viver num espaço transformado à sua medida? Com uma equipa de técnicos especializados associada à direcção de arquitectos e engenheiros, promovemos as soluções correctas e eficazes dentro deste campo específico. Pensar numa obra de recuperação desde o seu início, projectá-la até ao pormenor, e garantir que a execução do que imaginou fazer, corresponderá à realidade numa obra de custos controlados, é o nosso compromisso.