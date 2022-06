Praticidade, elegância e harmonia pautam o meu trabalho e são os pilares dos meus projetos.

Projeto Online:

Para quem deseja atualizar, dar um toque de sofisticação ou transformar o ambiente tornando-o mais prático com as sugestões de uma profissional.Para isso basta contactar online a decoradora, que lhe dará uma decoração personalizada e exclusiva.Assim deverá enviar um email para sc.homestylist@gmail.com com o seu nome; idade; divisão que pretende decorar; cores favoritas, estilos de decoração com que se identifica e imagens de decorações que sempre desejou ter em sua casa; dimensões da divisão; peças que pretende manter.Receberá um Moodboard e Layout da divisão.

Projeto Total:

Este é um serviço completo de decoração de interiores: projeção, encomendas e aquisições dos materiais , implementação na data acordada e gestão de todas as etapas.Poderá optar por um projeto numa só divisão ou mais ou de toda a casa. O serviço é exclusivo, gerido pela decoradora, personalizado e pensado com detalhe, assegurando a garantia e segurança profissional.

Dedicamo-nos ao design de interiores, decoração e remodelação.