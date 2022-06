Multiwood é uma empresa de carpintarias consolidada pela sua estrutura própria e com a sua carteira de clientes.

Dedica-se à construção/restauro e colocação de todo o tipo de materiais em madeira e seus derivados.

Criada em Janeiro de 2001 como Porcapimbras, a Multiwood conta com mais de 18 anos de experiência no mercado, formada por mais de 15 profissionais foi criando uma equipa experiente que está ao seu dispor para as mais diversas e imprevisíveis soluções que possa imaginar. Fazemos os possíveis para realizar os desejos dos nossos clientes, bem como ir ao encontro da ergonomia e conforto do seu espaço.

Actualmente devido aos vários desafios que nos têm sido colocados por vários clientes, a Multiwood reforçou o seu efectivo, criando uma equipa especializada em remodelações de interiores/exteriores e todo o tipo de trabalho em construção civil.