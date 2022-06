Propriedade legal

Bloom Lab®, formada em 2010, dedica-se á prática da Arquitectura, Construção e Design.

Para além da actividade prática, o atelier desenvolve também projectos nas áreas de Arquitectura Paisagista, Arquitectura de Interiores, Modelação 3D e Estruturas efémeras, operando em equipas e estratégias através de parcerias diversas. . Bloom Lab®, founded in 2010, is dedicated to the practice of Architecture &Design.

In addition to its practice, Bloom Lab® also carries out projects in the areas of Urban Planing, Landscape Architecture, Interior Design and 3D Modeling, operating in teams and strategies through various partnerships.