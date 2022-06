A Alcino Vala consiste num empresa dotada de verdadeiros artistas que trabalham connosco há cerca de 30 anos e preservam desde sempre valores como: a tradição, a cultura, o rigor, o profissionalismo e por fim a originalidade pelos trabalhos que são elaborados.

Os nossos trabalhos são verdadeiras obras de arte com o recurso à mão de obra qualificada.

Executamos todo o tipo de trabalhos, quer sejam com um Design Tradiconal ou um Design Moderno.

A nossa equipa conta uma equipa de pintores profissionais que produzem painéis de azulejo tornando cada azulejo único e genuíno, a Alcino Vala, conta também com um gabinete de design gráfico que fornece soluções para aplicação da azulejaria, e um departamento comercial, que garante o acompanhamento e aconselhamento dos nossos clientes.

O azulejo é um material extremamente versátil, podendo ser usado para atingir qualquer aspecto desejado, seja ele tradicional ou moderno, tendo ainda a vantagem de ser resistente às condições atmosféricas, o que o torna ideal para ser utilizado no exterior e no interior. Desenvolvemos também peças cerâmicas em vários formatos e azulejos com relevo, para revestimento de murais

O nosso mercado é vasto, passando por câmaras municipais, juntas de freguesia, gabinetes de arquitectura, designers de interiores, particulares.