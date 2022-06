A "Habitat Saudável®" é uma empresa de consultoria em saúde geoambiental, arquitetura e decoração integrativa e tem por objetivo levar até aos seus clientes saúde e bem estar através dos espaços arquitetónicos que frequentam.

A Habitat Saudável® é uma empresa com reconhecimento no mercado português pela preocupação e cuidado que tem com a saúde e bem-estar dos seus clientes, seja a nível particular ou empresarial. Neste contexto a Habitat Saudável®:

· Escreve, frequentemente, artigos de opinião e participa em programas televisivos, https://habitatsaudavel.com/noticias/, como opinion-makers em temáticas relacionadas com o espaço construído;

· Através dos seus co-fundadores é autora de um livro de sucesso em Portugal, sobre como ter uma casa saudável, sustentável e ecológica: https://habitatsaudavel.com/livro/;

· Trabalha com materiais de construção e decoração (tintas, colas, isolamentos térmico-acústicos, etc.) naturais e isentos de tóxicos ambientais;

· Utiliza tecnologia avançada para medir contaminação eletromagnética, tóxicos ambientais, radioatividade ambiental e outros fatores de risco geoambiental de modo a garantir uma vida plena aos seus clientes https://habitatsaudavel.com/consultoria/;

· Utiliza técnicas ancestrais como o feng shui, a geometria sagrada e a geobiologia para criar espaços harmoniosos que proporcionem saúde, bem-estar e felicidade;

· Cria casas auto-sustentáveis a nível energético