A FLOM é uma empresa direcionada em mobiliário e carpintaria que se dedica à venda de mobiliário quer presencialmente quer via online, assim possibilitamos aos nossos clientes comprar de forma prática sem sair de casa.

A FLOM conta com 15 anos de experiência na área. Essa experiência resulta do nosso próprio fabrico. Dispomos de técnicos e mão de obra especializada e comprometida com a garantia e qualidade na execução dos nossos projetos, oferecendo sempre uma solução inteligente à medida do espaço, para quem precisa de remodelar e criar novos espaços diferentes.