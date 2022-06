Somos um grupo de designers e criamos produtos pensados, onde o gosto pelas letras e por novas ideias são metas em prática. Elevamos materiais à excelência de peças criadas manualmente, onde gostamos de reforçar a identidade própria de cada exemplar. No design procuramos novos conceitos. Na materialização fazemos candeeiros, à letra.

We are a group of designers and we create designed products where the taste for letters and new ideas are goals in practice. We raised materials to excellence pieces created manually, where we like to strengthen the identity of each copy. In the design we try new concepts. In materialization make letter lamps.