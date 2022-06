A Scalline é formada por um conjunto de equipas organizadas por diferentes áreas de negócio, facto que nos permite fornecer aos nossos clientes um conjunto de serviços diversificados.

Com as nossas equipas localizadas em Portugal e Angola, garantimos aos nossos clientes a presença nos momentos decisivos de projecto de forma a poder efectuar os necessários ajustes ou alterações a cada um dos mercados. Actualmente a Scalline encontra-se a desenvolver projectos de desenho urbano no Continente Africano, mas também abraça projectos institucionais de importância social e tecnológica como a elaboração e acompanhamento de obra de três Mediatecas, Bié, Cazenga e Malanje, e ainda inúmeros projectos na área do investimento imobiliário e turístico.

A Scalline é o resultado de uma longa relação profissional e pessoal entre os actuais membros da equipa.

Desde a criação da Scalline que a equipa tem vindo a ser moldada de forma a poder criar um grupo multicultural e multidisciplinar. Estas duas características tiveram e têm uma grande importância no processo criativo maioritariamente devido às influencias culturais e experiências pessoais de cada um dos elementos de forma a poder alcançar melhores resultados. Diversos profissionais experientes em diferentes áreas como a gestão, arquitectura, urbanismo, engenharias, design de interiores, decoração, ilustração e comunicação fazem parte da Scalline, dando assim suporte aos nossos clientes em quase todas as áreas relacionadas com o projecto. Temos igualmente parecerias com empresas de construção, de forma a facilitar e agilizar o processo de projecto/construção bem como assegurar e garantir que todo o projecto é cumprido rigorosamente até ao final.