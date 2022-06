O Alfaiate de peças em tecido tem que conhecer todo o processo de criação da roupa, não só da matéria prima usada para fazer o tecido, bem como o valor de cada tecido e perceber perfeitamente as proporções do corpo humano, ajustando a peça a cada cliente.

É exatamente esse o nosso trabalho, conhecermos a matéria prima (madeiras, tampos, ferragens, acessórios ….), ou seja, tudo o que o mercado tem para oferecer, o valor de cada um dos materiais, e termos um conhecimento profundo das proporções da casa, características da mesma, local onde está inserida, preferências e necessidades do cliente, é por tudo isto que não queremos ser mais uma loja de ambientes de cozinha, roupeiros e closets, mas sim um alfaiate que estuda, estrutura e trabalha as madeiras e todos os seus derivados de forma a ajustar na perfeição as nossas criações – cozinhas, roupeiros e closets e ainda casas de banho – à casa e ao cliente que dela usufrui.