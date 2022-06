A SHELTER centra a sua atividade no desenvolvimento, produção e comercialização, nacional e internacional de lareiras metálicas de design exclusivo, de combustão a lenha e bioetanol, distribuindo a sua linha de produtos em 4 coleções distintas:

Flow Collection – Coleção de lareiras suspensas;

Settled Collection – Lareiras de pavimento e integradas em móvel;

Out Collection – Coleção de lareiras de exterior;

Nook Solutions – Linha de queimadores manuais e automáticos de combustão a bioetanol;

Em paralelo com a sua coleção permanente, a Shelter possibilita ainda o desenvolvimento de projeto integrado a partir do seu gabinete de desenvolvimento, em colaboração direta com o cliente, com a finalidade de dar uma resposta contundente ás necessidades de cada caso.

Primando pela qualidade e exclusividade dos seus produtos, a Shelter conta com uma equipa multidisciplinar na área da arquitetura, design do produto e de interiores, garantindo as ferramentas e bagagem necessários para desenvolvimento de todos os seus produtos.