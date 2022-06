A Decorweb é uma empresa portuguesa, fundada em 2011, por profissionais com larga experiência no mercado da decoração. Inicialmente na vertente dos sistemas de protecção solar para interior e exterior, no entanto, nos últimos anos sentimos a necessidade de alargar o nosso leque de produtos, sendo que actualmente dispomos das seguintes ofertas:

. Estores de Rolo

. Estore de Rolo Motorizados

. Estores laminados de madeira e alumínio

. Estores de bandas verticais

. Painéis deslizantes

. Revestimentos de parede

. Mosquiteiras

. Cortinados

. Calhas técnicas (incluindo sistema japonês) e decorativas

. Tecidos decorativos e igníferos

. Têxteis para hotelaria (cortinas, almofadas, enchimentos de almofadas, dracalon, estofo, lençóis, toalhas de banho, robes, tapa pés, toalhas de mesa, etc.)

. Tapetes

Procuramos dar resposta de forma integrada às necessidades dos nossos clientes, encontrando soluções customizadas e inovadoras para os diversos mercados onde operamos, sendo que actualmente, exportamos 60% dos nossos produtos para Angola, Cabo Verde e Moçambique.

Conjugando diversas competências como a experiência, o profissionalismo, a inovação e os preços competitivos, acreditamos que marcamos a diferença no mercado da decoração, sendo que nos últimos 7 anos temos alargado o nosso leque de ofertas e de clientes.

Somos uma equipa de profissionais consistente e unida, que tem como principal objectivo satisfazer as necessidades dos seus clientes, produzindo e comercializando produtos de qualidade e prestando serviços de excelência.

A oferta de produtos e serviços assenta num trabalho rigoroso da equipa Decorweb, que diariamente procura as melhores soluções dentro do mercado em que está inserida. Acreditamos que temos know-how para operar em mercados tão distintos, como o Português, o Angolano e o Moçambicano, e conquistar novos clientes com as nossas vantagens competitivas.

A Decorweb proporciona aos seus clientes, uma oferta global de soluções, alcançadas através das parcerias com os seus diversos fornecedores. Conseguimos dar resposta às exigentes necessidades do mercado, através de parceiros especializados que nos possibilitam disponibilizar as melhores soluções aos nossos clientes de forma rápida, segura e eficiente.

O nosso portfólio inclui (entre outros) os seguintes trabalhos:

PORTUGAL

. Hotel Tivoli Palácio Seteais - Varões e acessórios

. Hotéis CS - Calhas e acessórios

. Hotel Vila Galé Santa Cruz - Varões e calhas

. Hotel Faro - Estores de rolo motorizados

. Hotel Júpiter Albufeira - Calhas, cortinados, mobiliário de exterior

. Hotel Júpiter Lisboa - Calhas, cortinados, estores de rolo, decoração de cama, tapetes

. My Story Hotels - Cortinados e alcatifa

. Corpo Santo Hotel - Estores de rolo, calhas e cortinados

. Sud Lisboa - Cortinas

. Companhia de Teatro O Sonho - Panos de palco

MOÇAMBIQUE

. Vodacom - Estores de rolo

. Jat 5.1 e 6 - Estores de rolo, estores laminados, calhas, cortinados e mosquiteiras

. BCI - Estores de rolo e calhas motorizadas

. Afrin Prestige Hotel - Roupa de cama e banho

. Sena Hotel - Calhas e cortinas

ANGOLA

. INE - Estores de rolo

. Banco Atlântico de Angola - Estores de rolo

. Tribunal Supremo de Angola - Calhas e cortinas

CABO VERDE

. Caixa Económica de Cabo Verde - Estores de rolo

. Hotel Salinas Sea - Tecidos de estofo de exterior e almofadas

Contacte-nos e certamente teremos uma resposta rápida e que irá ao encontro das suas necessidades!

Telefone: +351 263 517 602