A Exaudīŏ surgiu em 2003, devido a uma necessidade: a de adquirir colunas provenientes de uma das marcas mais conceituadas a nível internacional e das mais usadas nos estúdios profissionais de gravação de referência a nível mundial – a ATC –

E procuramos, acima de tudo, que o som reproduzido seja o mais próximo e fiel possível ao original.

Fazemos esta selecção baseados no nosso know-how profissional ao nível da produção e da gravação discográficas que, durante anos, nos manteve em contacto com as verdadeiras fontes de som: os instrumentos musicais.